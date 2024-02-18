شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، أن إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "لن يتم التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة"، لافتا إلى أنه سيطرح التصويت في مجلس الوزراء موقفه المعارض لفرض الدولة الفلسطينية من جانب واحد.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.