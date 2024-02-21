شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والاتحاد الأوروبى يتفقان على دعم وتفعيل الشراكات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت موريتانيا والاتحاد الأوروبى ضرورة دعم وتفعيل الشراكة الثنائية والانتقال بها إلى مستويات بناءة. جاء ذلك في بيان الثلاثاء في ختام الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، وتم خلاله التأكيد على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدعيم والفعالية.

وبحث الجانبان سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسار الديمقراطي والانتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة في يونيو المقبل وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، والطاقة، والصحة، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، والصيد البحري، وبحث الوضع العالمي والإقليمي.

حضر الاجتماع وزراء موريتانيون والسفير جويليم جونز، سفير الاتحاد الأوروبى فى نواكشوط والسفراء الأوروبيون فى نواكشوط.