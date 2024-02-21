الجيش الجزائرى يعلن ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية و384 مهاجرا غير شرعى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية، وعدد من القنابل التقليدية الصنع، و384 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية، فضلا عن ضبط ٥ قنابل تقليدية الصنع وأغراض عسكرية أخرى خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 35 تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 50 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 384 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.