شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا فى مهمة بخليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن الأسطول الـ46 التابع لبحرية "جيش التحرير الشعبى الصينى" أبحر اليوم الأربعاء، من ميناء عسكرى فى مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونج بجنوبى الصين، لتولى مهمة مرافقة الأسطول البحري الـ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

وذكرت الوكالة أن الأسطول يتكون من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانج) وسفينة الإمداد الشامل (هونجهو) ، كما يضم أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول. وأوضحت أنه في إطار الاستعدادات للمهمة، أجرى الأسطول تحليلا دقيقا ووضع خططا مفصّلة كما نفذ تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة والتصدي لإرهابيين وقراصنة وإعادة الإمداد الجاري.

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