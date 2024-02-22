شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نطالب بإجراءات عملية لإجبار إسرائيل على وقف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور جهود منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات الإغاثية في نقل المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا أنهم سيقدمون لمجلس الأمن قرارا يدعو للتوصية بقبول دولة فلسطين عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مندوب فلسطين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الاخبارية: "سنتحرك عبر مجلس الأمن في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على وقف القتال في قطاع غزة فورا".

وتابع: "الشعب الفلسطيني فقط هو من يقرر حقه في تقرير المصير وقرار الكنيست التصديق على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".