شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 23 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى والعدد مرشح للزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 23 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى حتى اللحظة والعدد مرشح للزيادة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.