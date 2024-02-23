شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة العربية الحدث، اليوم الجمعة، إن الاتصالات وشبكة الإنترنت انقطعت في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني من ناحية وقوات الدعم السريع من ناحية أخرى، ما أدى إلى دخول السودان في مرحلة جديدة من النزاعات الداخلية والقبلية.

وفي تصريحات سابقة، قال قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان: إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع لن تنتهي إلا بعد دحر "التمرد" وخروج من أسماهم بالخونة من منازل المواطنين والمدن.

وقال البرهان لدى مخاطبته قوات الجيش في معسكر تدريب قتالي لحركة العدل والمساواة – مساندة للجيش – بمدينة كسلا شرقي البلاد، إن "معركة الكرامة هي ضد الخونة والمتمردين من مليشيا الدعم السريع المتمردة ومن عاونهم".