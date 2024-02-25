شكرا لقرائتكم خبر عن قصف بالطيران والمدفعية.. أحدث تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد العديد من الفلسطينيين مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما يتعرض حي الزيتون شرق مدينة غزة لقصف مكثف منذ عدة أيام، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 29606 جراء العدوان الإسرائيلي على #غزة والجرحى إلى نحو 69737 ألف جريح— صحيفة اليوم (@alyaum) February 24, 2024
للتفاصيل | https://t.co/aSMCCHAhei#فسطين | #اليوم pic.twitter.com/s1chGBzT2E
العدوان على غزةفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لجنوب مدينة غزة.
كما يتعرض حي الزيتون شرق مدينة غزة لقصف مكثف منذ عدة أيام، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.