اخبار الخليج

قصف بالطيران والمدفعية.. أحدث تطورات العدوان على غزة

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قصف بالطيران والمدفعية.. أحدث تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد العديد من الفلسطينيين مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على غزة

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لجنوب مدينة غزة.
كما يتعرض حي الزيتون شرق مدينة غزة لقصف مكثف منذ عدة أيام، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا