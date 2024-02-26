9 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كوليت، قائلا: "خلال اليوم الماضي(السبت)، تم تسجيل 9 هجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على النحو التالي، 5 هجمات في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".

وأضاف كوليت أنه تم تسجيل أربعة خروقات يوميًا لطائرتين هجوميتين من طراز "A-10 ثاندر بولت" تابعة لـ"التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري تمكنت من كشف المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.