شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى الاجتماع التنسيقى لوزراء التجارة العرب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة الدول العربية فى الاجتماع التنسيقى لوزراء التجارة العرب الذى عقد أمس الأحد على هامش المؤتمر الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد فى مدينة أبوظبى.

​تراس أعمال المؤتمر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية (منسق المجموعة العربية).

وألقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في أعمال الاجتماع وأكد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

و​ألقت رئيس منظمة التجارة العالمية كلمة عبرت فيها عن سعادتها للمشاركة في أعمال الاجتماع وأكدت على دعمها الكامل للدول العربية في منظمة التجارة العالمية.

​وألقى السفير خليل إبراهيم الزوادي، كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع نيابة عن الأمين العام، شكر فيها المملكة العربية السعودية التي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للحدث.

وأشار إلى أهمية الاجتماع لتوحيد الرؤى العربية في كافة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى جهود الدول العربية في دعم طلب جامعة الدول العربية في الحصول على صفة مراقب لدى المنظمة.

وهنأ جمهورية جزر القمر على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتصبح الدولة العربية الثالثة عشر المنضمة إلى المنظمة.