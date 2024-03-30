شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصومالي يصادق بالأغلبية على استكمال الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق البرلمان الصومالي، اليوم /السبت/ بالأغلبية الساحقة على استكمال دستور البلاد، بعد عدة جلسات مناقشة.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور، أعلن أنه صوت لصالح المصادقة على الدستور 254 نائباً بمعدل مجموع من حضروا جلسة اليوم.



وأشارت إلى أن من أهم البنود التي تم إجراء التعديل عليها في الدستور تلك التي تنص على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، كما يقوم بدوره بتعيين وإقالة رئيس الوزراء.



ووفقا للنسخة المعدلة من الدستور المؤقت، يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضواً.