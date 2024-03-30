شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تجهيز ‏123 مدرسة لانتخابات مجلس الأمة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكويت لإجراء انتخابات مجلس الأمة 2024 ، وذلك من خلال إعداد وتجهيز 123 مدرسة تضم 764 لجنة، كما أوضحت وزارة العدل الكويتية أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة وكيل الوزارة، هاشم القلاف، لتجهيز المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع.

وأكدت الوزارة أنه تم فحص المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، وأنه تم تشكيل لجنة إدارية لتجهيز كافة المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المقار الانتخابية تشمل 5 مدارس ستكون مقرات للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المدارس ستضم 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية، يترأسها قضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأنه تم تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لأعضاء السلطة القضائية، رؤساء اللجان الانتخابية، ليوم الاقتراع.

وأشارت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات توعوية للمشاركين لإرشادهم وتوجيههم بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء العملية الانتخابية.