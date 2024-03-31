الخليج اليوم .. نشطاء يتفاعلون مع عملية "تفويج" المعتمرين في الحرم المكي (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداول نشطاء مقطع فيديو لعملية تفويج مؤدي صلاة التراويح في الحرم المكي رغم الكثافة العالية للمعتمرين.

وأظهر الفيديو رجال الأمن وهم ينظمون حركة المعتمرين أثناء توجههم لأداء صلاة التراويح في اليوم الـ20 من شهر رمضان، ما أثار حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالتنظيم الكبير والجهد المبذول من أجل سلامة المعتمرين.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق "ازدحاما في المدينة المنورة بالسعودية نتج عنه إصابات ووفيات إثر التدافع"، ليتبين لاحقا أنه فيديو قديم، نشر على الإنترنت بتاريخ 21 أبريل من العام الماضي، ويوثق الازدحام في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر.