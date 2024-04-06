الخليج اليوم .. مستثمرون كويتيون يعرضون الاستحواذ على بنك القاهرة الحكومي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك عرضا من قبل مستثمرين كويتيين للاستحواذ على بنك القاهرة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص بعد قيده في البورصة المصرية تمهيدا لطرحة للمستثمرين.

وذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصدر مصرفي مسؤول أن "الوقت الحالي يعتبر الأمثل لإبرام عدد من الصفقات خاصة في ضوء خطة البنك المركزي لطرح عدد من الأصول المصرفية للشراكة مع القطاع الخاص وأبرزها المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي ثم بنك القاهرة والمملوك لبنك مصر".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعطت بنك القاهرة أكثر من مهلة لإتمام عملية الطرح في البورصة بعد أن تم قيده في سجلات الشركات المقيدة.

هذا ويستعد البنك للطرح في البورصة المصرية منذ عدة سنوات، وأسهمه مملوكة لبنك مصر الحكومي، كما كشفت القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، عن ضخ البنك 9 مليارات جنيه لزيادة رأسماله ليصبح 19 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة البنك المركزي في أكتوبر 2023 على زيادة رأس مال البنك.

وصرح البنك بأنه "جار استكمال الإجراءات القانونية والتأشير في السجل التجاري، مع الأخذ في الاعتبار بأن نصيب السهم المخفض في الأرباح قيمته 0.68%".