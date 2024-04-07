الخليج اليوم .. وفاة وإصابة 16 شخص غرب اليمن.. في حادث مروري

توفي سبعة أشخاص، بينهم طفل، وأصيب تسعة آخرين، إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في منطقة سامد بمديرية الجعفرية محافظة ريمة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن السيارة انقلبت الجمعة في منطقة الجند بعزلة سأمد مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين تم إسعافهم من قبل الأهالي وقد تم نقلهم إلى مستشفى تهامة بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة وهم بحالة "حرجة".

وانقلبت السيارة التي كانت تقل قرابة 16 شخصاً في طريقهم لحضور فعالية تقيمها جماعة الحوثي في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرتها.

من موقع الحادث

وكانت وزارة الداخلية اليمنية كشفت مؤخراً أن الحوادث المرورية حصدت أكثر من 360 ضحية بين قتيل وجريح في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال شهر مارس 2024، في أعلى معدل لها خلال الثمانية الأشهر الأخيرة.