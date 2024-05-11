شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة للحج بدون تصريح.. تصل لغرامة 10 آلاف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مصادر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج هذا العام من الذهاب دون تصريح، مُذكرين بما أوردته وزارة الداخلية السعودية حول العقوبات التى ستوقع على المخالفين لتعليمات أداء المناسك وفى مقدمتها تصريح الحج، حيث تصل العقوبة لغرامة قيمتها 10 آلاف ريال سعودي، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا على أن يكون تطبيق العقوبة على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد أما في حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.

وسيتم تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح اعتبارا من 2 يونيو حتى 20 يونيو المقبل، وتشمل الأماكن التى تطبق العقوبة داخلها كلا من مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومناطق المشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

من جهة ثانية، انتهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من إجراءات رفع أسماء 8 آلاف حاج وحاجة من حجاج بيت الله الحرام من الكويت لهذا العام، الذين تم قبولهم لموسم الحج والمسجلين لدى الحملات الكويتية على المسار الإلكتروني في المملكة العربية السعودية والمخصص لحجاج الخارج، وذلك تمهيدا لإصدار تصاريح الحج الخاصة بهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وفق"الأنباء" الكويتية.

وقد تسلمت الوزارة مواقع الأراضي الخاصة ببعثة الحج والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة في كل من صعيد منى وعرفات بالتنسيق مع السلطات في المملكة العربية السعودية.