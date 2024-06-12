شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منازل بمدينة غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل عدة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في حي الدرج، كما استشهد ستة على الأقل معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مكثف للزوارق الحربية غرب المدينة.في سياق متصل، تواصل القصف المكثف على المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ملحقاً دماراً في منازل الفلسطينيين.