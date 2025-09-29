- 1/2
- 2/2
اشتعلت حرب تصريحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ولكن هذه المرة بين شخصيتين شهيرتين في المجتمع السوداني.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الشيخ المعروف الأمين عمر الأمين, وسط حيرانه متحدثاً عن السخرية التي تعرض لها مؤخراً من الناشط الشهير “الإنصرافي”.
وكان “صرفة”, قد وصف شيخ الأمين, بشيخ “الكمشة” وذلك بعد ظهوره وهو يشرف بنفسه على “التكية” الخاصة به والتي خصصها طيلة فترة الحرب لإطعام المحتاجين.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد شيخ الأمين, على “الإنصرافي”, بعبارات قوية وقال: (انت سندوتش ما عندك لكن عندك سب الدين والإساءات والسفيه نبذ الباشا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن وصفه بشيخ “الكمشة”.. شيخ الأمين يرد بقوة على “الإنصرافي”: (انت سندوتش ما عندك لكن عندك سب الدين والإساءات والسفيه نبذ الباشا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.