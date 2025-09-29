تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر تاجر سوداني, قام بزيارة محله التجاري “مغلق”, المتخصص في بيع مستلزمات البناء والكهرباء. https://www.facebook.com/share/v/14PYxSRQpeU/ التاجر تفاجأ بعد فتحه المحل لأول مرة منذ الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم منتصف أبريل من العام 2023, ووجد البضائع كما تركها آخر مرة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد زاد استغراب الجمهور وجود “المغلق”, بمنطقة شرق النيل بالخرطوم, وهي المنطقة التي شهدت تواجد كثيف لأفراد مليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على الرغم من وجوده في مناطق سيطرة “المليشيا” بالخرطوم.. تاجر سوداني يفتح محله التجاري لأول مرة منذ الحرب ويتفاجأ بوجود البضاعة كما هي!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.