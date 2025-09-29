شاهد بالفيديو.. شاب سوداني بالنيل الأبيض يوثق لحظة إنقاذه لطائر “الباشق” النادر ويطلق سراحه

وثق شاب سوداني, عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إنقاذه طائر صغير كان قد تعلق بأحد الأغصان في مزرعة بمحلية الجبلين بالنيل الأبيض. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الشاب أن طائر “الباشق” الذي يعد من الطيور النادرة كان قد تعلق بالأغصان أثناء مطاردته طائر صغير في محاولة إصطياده. وبعد إنقاذه للطائر قام الشاب المحب للحياة البرية بإطلاق سراحه وسط فرحته الكبيرة بمساعدته على العودة للحرية ولأبنائه الصغار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

