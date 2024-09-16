شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الأسرى الفلسطينيين:السلطة مستمرة في الضغط الدولى على إسرائيل لوقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن السلطة الفلسطينية مستمرة في محاولاتها للارتقاء بالموقف الدولي والضغط على إسرائيل حتى يتم اتخاذ إجراءات جدية لوقف العدوان.

وأكد رئيس هيئة شئون الأسرى في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى ممارسة ضغوطات حقيقية وإجراءات جدية وعملية على إسرائيل لوقف الحرب، معتبرا أن مطالبة إسرائيل بالموافقة على إدخال المساعدات يعد قصورا للإرادة الدولية في توفير مظلة حماية للشعب الفلسطيني، ولو بالحدود الدنيا على مستوى تقديم المساعدات .

وأوضح أن أعداد الأسرى في ارتفاع مستمر في ظل أعمال القمع والتنكيل والاعتداءات، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بحزم وجدية وأن يحترم الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية، فلا خيار سوى مواصلة السعي الحثيث لكي يصبح الموقف الدولي أكثر حزما.