قطر وبريطانيا تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الاثنين/، مع رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل، الذي يزور قطر حاليا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى أيضا - خلال اللقاء- استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.