اليابان تقدم منحة لليمن بقيمة 5 ملايين دولار لدعم كفاءة ميناء عدن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" بقيمة 793 مليون ين ياباني (ما يعادل أكثر من 5 ملايين دولار)، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن.

وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الاثنين/ - أن القائم بأعمال السفارة هيجاشي كازوهيرو، تبادل مذكرات التفاهم مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة محمد، لدعم المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.

وأكدت السفارة أن المشروع يهدف إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن، إضافة إلى إنشاء نظام سلس للإدارة والحفاظ عليه، وتعزيز القدرة على صيانة المنشآت والمرافق، وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لعدن، وذلك من خلال ترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن.

وأشارت إلى أن المشروع سيقدم دعما إضافيا لميناء عدن والذي سبق وأن قدمت له اليابان الدعم في عام 2022 من خلال منحة "مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" لتشجيع جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة العاصمة المؤقتة عدن، مجددة حرص حكومة اليابان على مواصلة بذل جهودها بنشاط بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.