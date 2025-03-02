شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء الصلاة.. الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا قرب مسجد الريان بالخليل والان نبدء بالتفاصيل

معبر رفح يستقبل 34 مصابًا

الدمام - شريف احمد - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حاجزا عسكريا في جبل الرحمة بمدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا قرب مسجد الريان في جبل الرحمة، خلال وجود المصلين فيه لأداء صلاة التراويح، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال والنساء.وأضافت أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها، ودققوا في بطاقات الفلسطينيين الشخصية وصوروهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.إلى ذلك، استقبل معبر رفح البري مساء السبت، 34 مصابًا فلسطينيًا و55 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين يجري نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.