طهران تهدد السعودية والإمارات وتركيا بالقصف إذا تعرضت لهجوم أميركي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: حذّرت إيران دول المنطقة من أن القواعد العسكرية الأميركية على أراضيها ستكون هدفاً مباشراً في حال تعرّضت لهجوم من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" الأربعاء عن مسؤول إيراني رفيع. وأوضح المسؤول أن طهران أبلغت عدداً من الدول، من بينها السعودية والإمارات وتركيا، بأن أي استهداف أميركي لإيران سيقابله رد عسكري يطال القواعد الأميركية في تلك الدول، داعية إياها إلى منع واشنطن من شن هجوم.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوتر عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة داخل إيران. وفي السياق ذاته، أفادت "رويترز" نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين بأن بعض الأفراد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر بحلول مساء الأربعاء، دون تعليق فوري من السفارة الأميركية في الدوحة. وتُعد قاعدة العديد أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وتضم نحو عشرة آلاف جندي، وقد سبق نقل أفراد منها قبيل الضربات الأميركية على إيران في يونيو الماضي.

وأكد المسؤول الإيراني أن الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد عُلّقت، معتبراً أن التهديدات الأميركية تقوّض المسار الدبلوماسي، وأن أي لقاءات محتملة لإحياء المفاوضات بشأن الملف النووي قد أُلغيت.

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، إلغاء جميع الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى حين توقف قتل المحتجين، داعياً المتظاهرين إلى مواصلة تحركاتهم، ومؤكداً أن "المساعدة قادمة". كما دعت الولايات المتحدة ودول أخرى رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.

وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين خليجيين، أن إدارة ترامب أبلغت حلفاءها بأن توجيه ضربة لإيران بات أرجح من عدمه. وذكرت الصحيفة أن السعودية تقود، إلى جانب قطر وسلطنة عُمان، تحركاً خليجياً لإقناع البيت الأبيض بالعدول عن أي عمل عسكري، خشية تداعياته على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة.

