التربية : وثيقة لتنظيم عمل المنظمات الدولية والوطنية العاملة في برامج التعليم

ترأس وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر بمقر الوزارة بأمدرمان الثلاثاء اجتماع موسع لتنظيم عمل المنظمات الدولية في برامج التعليم بحضور وكيل الوزارة د. احمد خليفة عمر ومدراء الادارات العامة بالوزارة، وشارك في الاجتماع أونلاين عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية منها اليونيسف واليونسكو.

وأوضح الوزير ان الاجتماع يهدف الي توضيح دور الوزارة كجهة تنفيذية رسمية لكل مشروعات التعليم الممولة دوليا، مؤكداً ان المدخل الأساسي للمنظمات للعمل في التعليم هي وزارة التعليم والتربية الوطنية مستعرضا الوثيقة الرسمية التي اعدتها الوزارة لاحكام وتنظيم عمل المنظمات وتوحيد الجهود.

واوضح التهامي ان الهدف من هذا الاجتماع توحيد قنوات الاتصال مع المنظمات التي تعمل في حقل التعليم عبر وزارة التعليم والتربية الوطنية ومنها إلى الادارة المختصة، ومنها الى الولايات حتى تصل الخدمة المقدمة من جانب هذه المنظمات إلى المدارس والمجتمعات المحلية.

ووجه الوزير المنظمات للعمل حسب أولويات الوزارة التي تتمثل في تهيئة البيئة المدرسية، صيانة المدارس وتوفير الخدمات في المدارس مثل المياه والكهرباء والصحة بحانب الاجلاس، وتوفير الكتاب المدرسي وتدريب المعلمين والتعليم الالكتروني وتطوير التعليم الفني.