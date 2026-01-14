شكرا لقرائتكم خبر "آلة الزمن" تنقل زوار مهرجان الكتّاب والقرّاء بين العصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبدأ الرحلة بشاشة تفاعلية، تتيح للزائر اختيار العصر الذي يرغب في زيارته، لينتقل مباشرة إلى عرض بصري يستعرض تحوّلات الزمن من العصر الحجري، مرورًا بالكلاسيكية، والعصور الإسلامية، والنهضة، وصولًا إلى المستقبل، حيث تظهر المدن العمودية المضيئة، ووسائط النقل الطائرة، والروبوتات المتفاعلة مع الإنسان.
وترافق الزوار في هذه المغامرة الشخصية "هيا"، المستوحاة من شخصية "أليس"، بزي يجمع بين الفانتازيا والتراث السعودي، لتكون دليلًا حكائيًا يربط التجربة بأجواء الأسطورة والمخيّلة الأدبية.
وتجسّد الفعالية مزج الأدب بالتقنية في إطار تعليمي وترفيهي، يمنح الزائر تجربة اكتشاف حيّة تجمع الماضي بالمستقبل، وتُعيد تقديم الأدب الكلاسيكي برؤية بصرية تفاعلية تنسجم مع روح الابتكار في المهرجان.
