اخبار السعوديه

"آلة الزمن" تنقل زوار مهرجان الكتّاب والقرّاء بين العصور

0 نشر
0 تبليغ

"آلة الزمن" تنقل زوار مهرجان الكتّاب والقرّاء بين العصور

شكرا لقرائتكم خبر "آلة الزمن" تنقل زوار مهرجان الكتّاب والقرّاء بين العصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - قدّمت فعالية "عجائب هيا" في مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تجربة تفاعلية بعنوان "آلة الزمن"، أتاحت للزوار التنقّل بين الماضي والمستقبل، عبر محطات بصرية تجمع الخيال بالتاريخ.

وتبدأ الرحلة بشاشة تفاعلية، تتيح للزائر اختيار العصر الذي يرغب في زيارته، لينتقل مباشرة إلى عرض بصري يستعرض تحوّلات الزمن من العصر الحجري، مرورًا بالكلاسيكية، والعصور الإسلامية، والنهضة، وصولًا إلى المستقبل، حيث تظهر المدن العمودية المضيئة، ووسائط النقل الطائرة، والروبوتات المتفاعلة مع الإنسان.

وترافق الزوار في هذه المغامرة الشخصية "هيا"، المستوحاة من شخصية "أليس"، بزي يجمع بين الفانتازيا والتراث السعودي، لتكون دليلًا حكائيًا يربط التجربة بأجواء الأسطورة والمخيّلة الأدبية.

وتجسّد الفعالية مزج الأدب بالتقنية في إطار تعليمي وترفيهي، يمنح الزائر تجربة اكتشاف حيّة تجمع الماضي بالمستقبل، وتُعيد تقديم الأدب الكلاسيكي برؤية بصرية تفاعلية تنسجم مع روح الابتكار في المهرجان.

كانت هذه تفاصيل خبر "آلة الزمن" تنقل زوار مهرجان الكتّاب والقرّاء بين العصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا