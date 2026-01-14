شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يتغزل في نفسه على أنغام أغنية رمضان: (محمد ما فيش أجدع وأطيب منه مافي حاجة بتعيبه وبيدفع كاش)

نشر الفنان السوداني, الشهير محمد بشير, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الملقب بالدولي, داخل سيارته الفارهة بمدينة الإنتاج الإعلامي, بالعاصمة المصرية القاهرة. محمد بشير, تفاعل داخل سيارته مع أغنية الفنان المصري, محمد رمضان, الجديدة والتي يقول في مطلعها: (محمد ما فيش أجدع وأطيب منه مافي حاجة بتعيبه وبيدفع كاش), وهو ما أعتبره الجمهور غزل من حمادة بشير, في نفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

