القضارف تبحث خطة غرفة طوارئ فصل الصيف بالولاية

بحث الاستاذ حسن تاج الدين عائس مدير عام وزارة البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ فصل الصيف، الثلاثاء، في اجتماع مشترك مع العميد شرطه ابراهيم الامين مدير الدفاع المدني بالولاية الترتيبات المشتركه بين الوزارة وادارة الدفاع المدني وخطة الإدارة لجابهة صيف 2026 . وتداول الاجتماع الاهداف والبرامج والخطة التشغيلية والية التنفيذ . وامن الاجتماع على العديد من المحاور الفنية الداعمة لنشر ثقافة مجابهة الكوارث والطوارئ وتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتغعيل القوانين الخاصة بسلامة الارواح والمباني والممتلكات وتوفير المعينات المنقذة للحياة . كما شدد الاجتماع على ضرورة تكوين وحدات خاصة بمناطق التعدين الاهلي بالولاية لحماية المعدنين ورفع مستوى التنسيق بين الدفاع المدني وكافةالمؤسسات والوحدات بالولاية لتعزيز الشراكات النوعية ونشر ثقافة السلامة ورفع الجاهزية المجتمعية وتحويل المجتمع كشريك فاعل في منظومة الامان لحماية الممتلكات والارواح. سونا

