القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية

الاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى” – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

