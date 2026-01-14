عاجل.. إقلاع طائرة نتانياهو إلى وجهة "مجهولة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: رصد موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار" إقلاع الطائرة التي تُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وجهة غير محددة، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة تتعلق بما يحدث في إيران واليمن وسوريا وغيرها من مناطق التوتر.

ويأتي رصد الرحلة بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المشاورات السياسية والأمنية بشأن عدد من الملفات الحساسة، من بينها التطورات في غزة وإيران.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، توضح سبب الرحلة أو وجهتها، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة الزيارة وما إذا كانت مرتبطة باحتمالات عقد لقاءات سياسية أو أمنية رفيعة المستوى، ولكن لم يتم تحديد وجهتها حتى الآن.

ماذا قالت "تايمز أوف إسرائيل"؟

طائرة "جناح صهيون" الحكومية تغادر الأجواء الإسرائيلية وسط مخاوف من تجدد المواجهة مع إيران.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .. غادرت طائرة "جناح صهيون"، الطائرة الرسمية الإسرائيلية، الأجواء الإسرائيلية متجهةً فوق البحر الأبيض المتوسط ​​من قاعدة نيفاتيم الجوية قرب بئر السبع، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية.

وقد غادرت الطائرة إسرائيل قبل جولات سابقة من المواجهة مع إيران لتجنب استهدافها بالصواريخ الإيرانية.

ونفى مسؤولون لم يُكشف عن أسمائهم، نقلت عنهم عدة وسائل إعلام، أن يكون لهذه الخطوة علاقة بإيران، مؤكدين أن الطائرة تقوم بمهمة تدريبية مجدولة.

في 13 يونيو (حزيران)، وبعد ساعات من شنّ إسرائيل هجومها على مواقع الصواريخ النووية والباليستية الإيرانية، أقلعت طائرة "جناح صهيون" من مطار بن غوريون.

قبل الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانية على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) 2024، انطلقت "جناح صهيون" من قاعدة نيفاتيم الجوية، التي استُهدفت لاحقًا.