شاهد بالصورة والفيديو.. بطريقة رومانسية.. سوداني يستقبل زوجته بالورود والأحضان لحظة وصولها مطار مانشيستر ببريطانيا

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند”, وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر عريس سوداني, يحتفل بزوجته بعدما وصلت إليها بمقر إقامته بالمملكة المتحدة. العريس الشاب احتفل بعروسه بطريقة رومانسية, حيث بادلها الأحضان, وقدم لها الورود في أول لقاء تم بينهما عقب الزواج بمطار مانشيستر, ببريطانيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

