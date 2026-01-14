طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بـ بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأميركية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « التقيت بـ بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأميركية، حيث شهدنا توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الشركة العالمية القابضة ومؤسسة التمويل التنموي الأميركية، في خطوة تعكس اهتماماً مشتركاً بتعزيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد».

وأضاف سموه: «تناولنا خلال اللقاء آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، وتبادلنا وجهات النظر حول دعم الاستثمارات النوعية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويسهم في تعزيز النمو المستدام وترسيخ الترابط الاقتصادي العالمي».