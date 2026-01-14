أزمة جوع عالمية تهدد 318 مليون شخص عام 2026

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة الجوع العالمية خلال عام 2026، كاشفةً عن وصول أعداد الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 318 مليون شخص.

وفي تصريح صحفي أدلت به اليوم الاثنين، شددت ماكين على أن البرنامج لن يتمكن من مجابهة هذه المعضلة بمفرده، داعيةً إلى تدخلات دولية سريعة وحاسمة. كما طالبت قادة العالم بالتحرك الفوري لإنهاء "المجاعات التي صنعها الإنسان"، وتكثيف التمويل الإنساني، مع التركيز على حل النزاعات باعتبارها المحرك الرئيسي لهذه الأزمة.

ووفقاً لبيانات "الإنذار المبكر" للبرنامج، تعزى هذه الزيادة الكارثية إلى تضافر ثلاثة عوامل: النزاعات المسلحة، التقلبات المناخية الحادة، والانهيارات الاقتصادية، مؤكدة أن مئات الآلاف يعيشون حالياً ظروفاً تماثل المجاعة الفعلية.

المصدر : وكالات