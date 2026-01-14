غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بذريعة استهداف بنى تحتية لحزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه شنّ هجمات جوية استهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك وفق بيان مقتضب صدر عنه، ألحقه بآخر زعم فيه "استهداف مواقع لتخزين أسلحة".

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات جوية "عنيفة" استهدفت منطقتي المحمودية والدمشقية في جنوب البلاد.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة كفر حتا جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء مبانٍ محددة بزعم أنها تُستخدم كبنية تحتية عسكرية لحزب الله

المصدر : وكالات