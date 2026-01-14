إيران تعزز حماية منشآت الطاقة والمياه وسط احتمال حرب شاملة مع واشنطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: أظهرت تقديرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إيران صدرت أوامر لتعزيز حماية منشآت الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات، في مؤشر على استعدادها لسيناريو "حرب شاملة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح البلاد. وأفاد موقع "نتسيف" الإسرائيلي بأن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية شهدت تحولاً من التركيز على قواعد الصواريخ والمنشآت العسكرية إلى تأمين البنية التحتية المدنية الحيوية مثل شبكات الطاقة وخزانات المياه والسدود.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن التواصل المباشر مع واشنطن توقف، وطلب من زعماء دول المنطقة التدخل لمنع أي تصعيد أمريكي، محذراً من أن أي هجوم على إيران سيقابل باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

بدوره، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عودته إلى واشنطن من أن ما يحدث في إيران على رأس أولوياته، مهدداً طهران بتحرك عسكري وشيك مرتبط بالقمع الذي يواجهه المتظاهرون، ووصف أي إعدام للمحتجين بأنه سيقابل بـ"إجراءات قوية جداً"، دون تحديد ماهيتها.

على الأرض، تعهد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين خلال التظاهرات، وأكد أنها ستكون "علنية"، مشيراً إلى أن أول حكم بالإعدام سينفذ الأربعاء، ضمن أكثر من 10,600 متظاهر تم توقيفهم، بينهم الشاب عرفان سلطاني البالغ 26 عاماً والمقرر إعدامه في 14 يناير.

