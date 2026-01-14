شكرا لقرائتكم خبر «بنش مارك» تطلق Million Riyal Menu.. وتضم BigHouse ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعلنت بنش مارك، خلال مؤتمر صحفي اقيم مساء الثلاثاء في مسرح ابو بكر سالم في بوليفارد سيتي، عن انضمام BigHouse رسميا الى مجموعة شركاتها، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها في قطاع الانتاج وصناعة المحتوى، وتوسع نطاق اعمالها في مجالات الترفيه والاعلام.

وشهد المؤتمر توقيع شراكة استراتيجية مع شركة IMP، الى جانب الاعلان عن اطلاق برنامج Million Pound Menu بنسخته السعودية تحت اسم Million Riyal Menu، والذي يعد من ابرز البرامج العالمية الداعمة لرواد الاعمال في قطاع الاغذية.

واكد رئيس مجلس ادارة بنش مارك الاستاذ زكي حسنين ان بنش مارك تسعى دائما الى مواكبة الجديد في تطوير صناعة الترفيه في السعودية، وتقديم تجارب ومحتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور السعودي ويرتقي بالمشهد الترفيهي المحلي. واوضح ان انضمام BigHouse جاء كخطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز صناعة المحتوى وتقديم اعمال مبتكرة تجمع بين المعايير العالمية والهوية المحلية، مشيرا الى ان اطلاق برنامج Million Riyal Menu يمثل احد ابرز نماذج هذا التوجه، من خلال تقديم محتوى ترفيهي ملهم يعكس الطموح وقصص النجاح، ويسهم في اثراء قطاع الترفيه، الى جانب دوره في دعم رواد الاعمال السعوديين في قطاع الاغذية وتمكينهم من عرض مشاريعهم امام خبراء ومستثمرين وتحويل افكارهم الى مشاريع ناجحة على ارض الواقع داخل السعودية.

من جانبه، صرح احمد ثروت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة BigHouse، ان الهدف الرئيسي من انضمام BigHouse الى مجموعة بنش مارك هو اضافة ذراع انتاجي جديد للمجموعة في مجالات الدراما، الاعلانات والافلام والبرامج، بما يكمل خبرة BigHouse الممتدة لاكثر من 15 عاما في الاعلان والانتاج الابداعي في الاسواق المصري والسعودي والاماراتي. واكد ان هذه الخطوة تعزز مكانة بنش مارك كاحد الرواد في صناعة المحتوى في الشرق الاوسط، وتسهم في توسيع نطاق خدماتها واسواقها بشكل احترافي ومدروس.

واضاف ان هذه الشراكة ستنعكس بشكل مباشر على السوق والجمهور السعودي م من خلال تقديم محتوى ترفيهي وتوعوي هادف يعكس تطور السعودية ويواكب رؤيتها وفق معايير انتاج وجودة عالمية، مشيرا الى ان برنامج Million Riyal Menu يعد اولى ثمار هذه الشراكة وبداية لسلسلة من المشاريع والبرامج الكبرى التي سيتم الاعلان عنها تباعا، الى جانب مشاريع درامية وبرامج قيد الدراسة داخل السعودية وخارجها.

وفي السياق ذاته، صرح احمد لوكسر، العضو المنتدب لشركة IMP، ان الشركة تؤمن باهمية انتاج محتوى له معنى وتاثير حقيقي، الى جانب العمل على بناء منظومة متكاملة ومنصة انتاج واستثمار في مجالات وصناعات متعددة. واوضح ان Million Riyal Menu شكل نقطة الانطلاق الطبيعية لهذه الشراكة في السوق السعودي، في ظل ازدهار قطاع المطاعم وقوة المناخ الاستثماري ونمو السياحة وما تشهده السعودية من تحول نوعي.

واضاف ان الشراكة مع BigHouse تمتد لخمس سنوات وقابلة للتمديد، وتهدف الى بناء منصة طويلة المدى تمتد من السعودية الى مختلف اسواق المنطقة، من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات، الى جانب الانتاج المشترك والتوزيع، بما يسهم في رفع جودة المحتوى السعودي وتقديمه بمعايير عالمية من حيث الفكرة والتنفيذ والاثر.

كما يأتي اطلاق برنامج Million Riyal Menu بعد ان اعلن معالي المستشار تركي ال الشيخ عن البرنامج، في خطوة تعكس الدعم الكبير لصناعة الترفيه والمحتوى في السعودية، وتعزز حضور البرامج العالمية بنسخ محلية تسهم في تمكين المواهب ودعم رواد الاعمال.

واختتم المؤتمر بعرض فيديو تعريفي لبرنامج Million Riyal Menu، الذي من المتوقع ان يشكل اضافة نوعية للمشهد الاعلامي والترفيهي في السعودية.

ويعد برنامج Million Riyal Menu النسخة السعودية من البرنامج العالمي Million Pound Menu، وهو احد ابرز برامج ريادة الاعمال في قطاع الاغذية والمطاعم، حيث يتيح لرواد الاعمال عرض افكارهم امام مستثمرين وخبراء، بهدف دعم مشاريعهم وتحويلها الى علامات تجارية ناجحة على ارض الواقع، بما يعزز ثقافة الابتكار ويدعم نمو القطاع في السعودية.