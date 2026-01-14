شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تستقبل القنصل العام لجمهورية غانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في البلدين، واستعراض دور غرفة مكة المكرمة في دعم المستثمرين وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات مثمرة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم رجال وسيدات الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
