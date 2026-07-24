استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:46 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وسط تشديدات عسكرية شرق المدينة، تزامن ذلك مع مداهمة عدد من المدن والبلدات والاعتداء على سكانها.وفي موضوع آخر، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنها وثّقت استشهاد 20 فلسطينيًا برصاص المستعمرين منذ مطلع العام الجاري، مؤكدة أن هذا الارتفاع في أعداد الشهداء مقارنة بالأعوام السابقة يعكس تصاعد وتيرة هجمات المستعمرين بالضفة الغربية.