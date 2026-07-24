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حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد

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أ ف ب - مدريد 0 تبليغ

  • حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد 1/5
  • حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد 2/5
  • حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد 3/5
  • حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد 4/5
  • حرائق الغابات خرجت عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد 5/5

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت إسبانيا، في وقت متأخر الخميس، حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة، في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة.
ويهدف هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ.

حرائق الغابات

وجرى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد.
حرائق الغابات - أ ف ب

وأمرت السلطات الإسبانية الخميس 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد، بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة.

إجلاء سكان

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحريق الذي اندلع الخميس في أفيلا ينتشر بشكل كبير، وقد صدرت أوامر للسكان في بلديات بورغوهوندو وإل تييمبلو ونافالوينغا بالبقاء داخل منازلهم.
حرائق الغابات - أ ف ب

بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة إل باييس بأنه جرى إجلاء 1500 شخص من مجمع للسياحة الريفية ومجمع سكني في منطقة إل تييمبلو بسبب الزحف السريع للنيران.
أمّا الحريق الأكبر، فيستعر في الجهة المقابلة لمدريد، وتحديدا في مقاطعة غوادالاخارا على مسافة نحو مئة كيلومتر شمالي العاصمة، وقد أتى على 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الخميس الماضي.
حرائق الغابات - أ ف ب

أقصى درجات الحذر

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة إكس: "نشرت الحكومة جميع الموارد المتاحة لوقف الحرائق المروعة التي تؤثر حاليا في العديد من المناطق، بينها أفيلا وليون وطليطلة ومدريد وأجزاء أخرى من إسبانيا"، حاثّا السكان على توخّي "أقصى درجات الحذر" والالتزام بتعليمات السلطات.
حرائق الغابات - أ ف ب

وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، أتت الحرائق هذا العام على نحو 125 ألف هكتار في إسبانيا، مقارنة بنحو 393 ألف هكتار خلال العام 2025 بأكمله.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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