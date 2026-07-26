بعد معارك عنيفة.. الجيش السوداني يستعيد مدينة بارا غرب السودان

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - استعاد الجيش السوداني، اليوم، السيطرة على مدينة بارا ومنطقتي البركة وأم سيالة بولاية شمال كردفان غربي السودان، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش السوداني في بيان أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة تمكنت من تحرير وتأمين مناطق البركة، وأم سيالة، وأم قرفة، وجبرة الشيخ، وبارا.

وأضاف أن القوات دمرت 73 عربة قتالية مدججة بالسلاح خلال المعارك مع قوات الدعم السريع، إلى جانب الاستيلاء على عدد من المركبات الأخرى ومقتل أعداد كبيرة من الضباط والعناصر.