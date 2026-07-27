وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو حسم المعركة ضد جماعة الحوثي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو حسم المعركة ضد جماعة الحوثي، واصفًا الجماعة بأنها "الأداة الكهنوتية" التي تنفذ الأجندة الإقليمية لإيران.

وحسب قناة العربية، فقد قال العقيلي في منشور عبر منصة "إكس"، إن الحوثيين أثبتوا منذ نشأتهم وعلى مدى أكثر من عقد أنهم لا يعيشون إلا على دورات وجولات العنف والإرهاب والقرصنة، وأنهم واصلوا استهداف مقدرات الشعب اليمني واستغلال الموقع الجغرافي للبلاد لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

التصدى لكل أشكال الإرهاب الحوثي

وأضاف العقيلي أن القوات المسلحة اليمنية، انطلاقًا من مهامها الدستورية، وبالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، ستتصدى لكل أشكال الإرهاب الحوثي المزعزع لأمن الممرات المائية والملاحة البحرية.



وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة لن يكون دائمًا إلا ببتر ذراع الحرس الثوري الإيراني المتمثل في هذه الجماعة المارقة، وبسط سيطرة الدولة الكاملة على جميع الأراضي اليمنية.