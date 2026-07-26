الضفة الغربية.. إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم صحفيون بحالات اختناق بالغاز السام، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي صرة وتل جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.وتزامن ذلك مع إصابة أفراد عائلة فلسطينية بالاختناق، إثر هجوم مجموعة من المستعمرين على قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية.