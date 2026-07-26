أمين الأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم بشار الأسد وأُلغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر 2024.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في دمشق "أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع كافة هذه العقوبات على الفور".

سبق ودعا أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى وقف الانتهاكات في الجولان المحتل.

وأكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك خلال زيارته إلى دمشق، وهي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عامًا.