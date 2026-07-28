الجامعة العربية تدين اقتحام الاحتلال مركز تدريب للـ"الأونروا"

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي -يرافقها مسؤولون من بلدية الاحتلال في القدس- مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، واحتجاز الطلبة والعاملين داخله، في انتهاك صارخ لمنشآت الأمم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير فائد مصطفى، في بيان اليوم: هذا الاعتداء يُشَكّل خرقًا جسيمًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وانتهاكًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل تحديًا مباشرًا لولاية وكالة الأونروا التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن استهداف مركز قلنديا، الذي يُعدّ من أقدم مراكز التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا، يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تقويض عمل الوكالة وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في التعليم والخدمات الأساسية. حماية منشآت وكالة الأونروا ودعا السفير فائد مصطفى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية منشآت وكالة الأونروا والعاملين فيها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المستمرة للقانون الدولي.

وأكد أن استهداف وكالة الأونروا لن يغير من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين أو من الولاية الممنوحة للوكالة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

