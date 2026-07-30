انتهاكات جديدة.. 9 قتلى في هجوم للدعم السريع في شمال كردفان

إطلاق "الرسن"

تصاعد المعارك في دارفور

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 07:39 صباحاً كتب شريف احمد - لقي 9 أشخاص مصرعهم في هجوم بمسيّرة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان يوم الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي، فيما ندّد حقوقيون بانتهاكات بحق المدنيين غداة إعلان قائد قوات الدعم السريع إطلاق "الرسن" لمقاتليه في الحرب ضد الجيش السوداني.وقال المصدر الطبي: قُتل 9 مدنيين وأصيب 14 آخرون نتيجة قصف مسيّرة تابعة للدعم السريع قرية الجمامة في ولاية شمال كردفان صباح الأربعاء.وقالت مجموعة "محامو الطوارئ" التي تعنى بتوثيق انتهاكات الحرب في بيان، إن مقاتلي قوات الدعم السريع ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة شمال غربي مدينة بارا، بما في ذلك اعتداءات على المدنيين والمنازل ونهب وتخريب استهدفا سوق الجمامة.وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال الاثنين في رسالة بالفيديو وجّهها "للقوات في الخطوط الأمامية" إن "الرسن" ليس في يديه، مضيفا "الرسن معكم، الرسن في يدكم".والأربعاء قال دقلو في كلمة ألقاها أمام تجمّع من المقاتلين ونشرتها قوات الدعم السريع دون تحديد مكانها، إن "هدفنا هو الخرطوم" التي استعاد الجيش السيطرة عليها بداية العام الماضي.وأتى إعلان دقلو بعدما أعلن الجيش الأسبوع الحالي سيطرته على مدينة بارا شمال كردفان وقرى محيطة بها، بالإضافة إلى طريق سريع يصل الأُبيّض عاصمة الولاية بالخرطوم.واشتدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد سيطرتها على إقليم دارفور في الغرب، اعتمادًا بشكل أساسي على الطائرات المسيرة التي قتلت أكثر من 1000 سوداني في أنحاء البلاد منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة.وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بمقتل 23 طفلًا على الأقل خلال الشهرين الماضيين في ولاية شمال كردفان وحدها.