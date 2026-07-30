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معبر رفح البري يستقبل الدفعة الـ68 من العائدين الفلسطينيين إلى غزة

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واس - القاهرة 0 تبليغ

معبر رفح البري يستقبل الدفعة الـ68 من العائدين الفلسطينيين إلى غزة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - وصلت اليوم دفعة الـ(68) من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيدًا لعودتهم إلى القطاع.
وأفادت مصادر بالمعبر أن فريقًا من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين لتيسير إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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