إدانة خليجية لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والأردن

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة الأردنية ودولة الكويت.وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.وأكد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت ومملكة الأردن ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.