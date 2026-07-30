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إدانة خليجية لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والأردن

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • إدانة خليجية لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والأردن 1/2
  • إدانة خليجية لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والأردن 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة الأردنية ودولة الكويت.
وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت ومملكة الأردن ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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