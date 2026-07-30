أمين الجامعة العربية يحذر من توسيع رقعة الصراع في المنطقة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عن استنكاره بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية أمس الأربعاء، والذي تبين وفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة.

وشدد على أن هذا الاستهداف يُمثل عدوانًا مرفوضًا ومدانًا على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولا، يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، والدخول في مغامرات غير محسوبة. رفض الاعتداء على الدول العربية وأكد فهمي في بيان أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط، مشيرًا إلى دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس يُنهي الاعتداءات، ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع.

