إحصائية جديدة لعدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء غزة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,341 شهيدًا و174,086 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.يأتي هذا فيما تستمر عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ستة شهداء و34 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويأتي ذلك جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.